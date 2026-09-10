(ANSA) - VENEZIA, 10 SET - I Vigili del fuoco del Veneto hanno effettuato da stamattina oltre 100 interventi per allagamenti e alberi abbattuti, mentre sono una settantina le richieste ancora in coda tra le province di Venezia, Verona e Rovigo. Le zone più colpite sono Castelmassa nel Rodigino, Vicenza e Creazzo nel territorio berico e l'area tra Portogruaro e San Michele al Tagliamento nel Veneziano. Nel Bellunese, un'ondata di maltempo ha causato numerose criticità nel pomeriggio. Sono stati effettuati sette interventi per alberi caduti sulla sede stradale, nei comuni di Falcade, Calalzo di Cadore, l'Alpago, Belluno e La Valle Agordina. Proseguono inoltre le verifiche sulla frana che, nella notte, ha interessato l'area del parcheggio e un tratto della strada silvopastorale per il rifugio Città di Fiume, in località Passo Staulanza, nel comune di Borca di Cadore. Sul posto è ora impegnato anche il Gruppo operativo speciale (Gos), che opera insieme al personale cinofilo già presente per verificare che sotto il materiale franato non siano rimaste coinvolte persone o veicoli. Le squadre sono tuttora impegnate sul territorio per completare le verifiche e gli interventi in corso. (ANSA).