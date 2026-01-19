(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "Sono immensamente addolorato. Oggi se ne va un uomo straordinario. Valentino Garavani non è stato solo un protagonista indiscusso della moda, ma una figura centrale della storia culturale italiana. Un uomo che ha allargato i confini del possibile, attraversando il mondo con una delicatezza rara, con un rigore silenzioso e con un amore sconfinato per la bellezza". Questo il ricordo su Instagram di Alessandro Michele, attuale direttore creativo di Valentino. "Mancherà moltissimo a tutte le persone con cui ha lavorato, a chi gli ha voluto bene, a chi ha imparato guardandolo, anche da lontano - aggiunge -. A tutti noi lascia un'eredità profonda: l'idea che creare significhi prendersi cura, che la bellezza sia attenzione radicale e paziente ai corpi, alle forme, al tempo che le attraversa e le custodisce. Se, come ha detto un poeta, amare significa continuare il discorso di un altro, allora il nostro compito è quello di accogliere questo debito d'amore, custodire quel discorso che ci precede, tenerlo vivo nel tempo che ci è dato, perché continui a parlare nei gesti che compiamo e nel modo in cui abitiamo il mondo. In questo momento, mentre sto lavorando, sento con forza quanto il suo sguardo continui ad accompagnare il nostro. Come una misura, come una responsabilità, come una promessa di grazia possibile", conclude Alessandro Michele. (ANSA).