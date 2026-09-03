(ANSA) - MILANO, 03 SET - Alcuni giovani, che secondo gli accertamenti eseguiti farebbero capo ad un freeclimber cremasco, sono entrati di notte nella chiesa di San Giacomo a Crema, in provincia di Cremona, e sono saliti sul campanile. La scalata, proibita, è stata filmata e poi postata con reel e storie sui social, avendo cura di camuffare i loro volti. Una cosa simile era già successa un anno fa, quando avevano scalato la cupola della basilica di Santa Maria. Anche quella volta si erano coperti il volto con bandane e cappucci per non farsi riconoscere e avevano pubblicato le sequenze della loro 'impresa' sui Instagram. (ANSA).