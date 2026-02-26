(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Via libera del Consiglio dei ministri alla riforma del sistema sanzionatorio del Testo Unico della Finanza. Su proposta del ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, il cdm ha infatti approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo in attuazione della delega di riforma dei mercati dei capitali che introduce il riordino. Il provvedimento, spiega il comunicato di Palazzo Chigi diffuso al termine delle riunione di questa mattina, è volto a rafforzare l'efficienza e l'efficacia del sistema sanzionatorio amministrativo in materia di mercati finanziari, "individuando e selezionando le condotte illecite in base alla loro effettiva gravità, incrementando le garanzie per i soggetti destinatari dei procedimenti e perseguendo l'obiettivo di deflazionare il contenzioso, a beneficio dell'attività delle Autorità di vigilanza e del mercato". (ANSA).