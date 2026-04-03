(ANSA) - MILANO, 03 APR - "Il Dicastero delle cause dei Santi in Vaticano ha concesso il nulla osta per iniziare il processo diocesano di beatificazione di don Roberto Malgesini". Lo ha annunciato al termine della Santa Messa crismale del Giovedì Santo il vescovo di Como Oscar Cantoni. Don Malgesini fu ucciso a coltellate il 15 settembre del 2020 mentre, come sempre, portava la colazione ai senzatetto della sua città, Como. "Il nostro Presbiterio - ha proseguito il Cardinale - si onora di avere avuto tra i suoi membri un presbitero la cui testimonianza di fede e di carità potrà essere proposta come esemplare. Nello stesso tempo, come suoi confratelli, ci sentiamo stimolati ad imitare le virtù umane, cristiane e sacerdotali che hanno caratterizzato don Roberto nel corso del suo ministero pastorale tra noi. Auguriamoci che questa grazia che è donata alla nostra Comunità cristiana, specialmente ai presbiteri, possa fruttificare e produrre un nuovo benefico slancio nel testimoniare una bella immagine di Chiesa". "Questo nuovo dono di Dio promuova un'autentica fraternità sacerdotale e contribuisca presso i nostri giovani, che si interrogano sul loro futuro, a riconoscere nella via del presbiterato una particolare via di santificazione", ha concluso. (ANSA).