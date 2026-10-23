(ANSA) - AOSTA, 23 OTT - Parte domani la stagione dello sci in Valle d'Aosta con l'apertura degli impianti di Breuil-Cervinia. Si potrà raggiungere il ghiacciaio del Plateau-Rosa, a 3.500 metri di quota, al confine con la Svizzera. Sarà aperta la seggiovia del Furggsattel e, per ora, si scierà solo in territorio elvetico. "Sta nevicando e le temperature si stanno abbassando - spiega Federico Maquignaz, presidente della Cervino spa - è un buon inizio di stagione, speriamo di poter aprire a breve qualche pista anche in Italia". Dopo l'anteprima della località ai piedi del Cervino, le stazioni valdostane di Pila, La Thuile, Courmayeur e gli impianti della Monterosa ski, a Gressoney e ad Ayas, saranno pronte, neve permettendo, sabato 28 novembre o, al massino, entro sabato 5 dicembre. I comprensori della regione alpina, che nella scorsa stagione hanno fatturato complessivamente oltre 140 milioni di euro, propongono quest'anno alcuni nuovi impianti: a La Thuile, la nuova telecabina Les Suches-Chaz Dura, e a Courmayeur, due telecabine da dieci posti. (ANSA).