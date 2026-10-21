(ANSA) - MILANO, 21 OTT - È iniziata in prefettura a Milano la riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si tiene dopo gli scontri e i vandalismi avvenuti in centro città sabato e domenica. Al vertice partecipano, oltre al prefetto Claudio Sgaraglia, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il capo della polizia Vittorio Pisani, i vertici delle forze dell'ordine, il sindaco Giuseppe Sala. Al tavolo anche il procuratore capo di Milano Marcello Viola, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Luca Villa, il questore Bruno Megale, il comandante della Polizia locale di Milano Gianluca Mirabelli, il comandante di 'Strade Sicure' Francesco Lamura. Dopo i vandalismi del weekend il ministro dell'Interno ha già annunciato che manderà in città 500 militari. (ANSA).