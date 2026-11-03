(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Negli Usa cominciano ad aprire i seggi per il voto alle midterm: alle 5 ora locale (le 11 italiane) si è cominciato a votare nel Vermont, poi dalle 6 (le 12 in Italia) ci si potrà recare al seggio in Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Hampshire, New Jersey, New York e Virginia, la costa orientale degli Stati Uniti. Alle 6:30 del mattino si parte in Carolina del Nord, Ohio, Virginia Occidentale. Alle 7 in Delaware, Distretto di Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Pennsylvania, Rhode Island e Carolina del Sud. Alle 16 ora italiana apriranno i seggi nella costa occidentale: California, Idaho, Nevada e Oregon. Gli ultimi seggi apriranno in Alaska e Washington alle 17 ora italiana e infine alle 18 ora italiana alle Hawaii. (ANSA).