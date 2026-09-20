(ANSA) - MILANO, 20 SET - Il primo raduno della Lega a Pontida dalla morte di Umberto Bossi, in un momento particolarmente delicato per il partito con tensioni fra il segretario e l'ala 'nordista' del Carroccio, si è aperto con un tributo al fondatore del partito e il Va', pensiero che lui aveva scelto come inno. E proprio a Bossi è stato intitolato il pratone dove si svolge da sempre la manifestazioni. 'Il sacro prato di Pontida è intitolato a Umberto Bossi, colui che per primo diede voce al suo popolo e orgoglio della sua terra' è la scritta sulla targa completata con il simbolo del Sole delle Alpi e con quello di Alberto Da Giussano. (ANSA).