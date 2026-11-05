(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Il 9 novembre si terrà la prima edizione del Premio De Sanctis dedicato a "Editoria, Informazione, Creatività e Intelligenza Artificiale" alla presenza di Gianni Letta, presidente del Premio nato nel 2009, del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria Alberto Barachini, presidente della giuria di questa nuova categoria, e del presidente della Fondazione De Sanctis Francesco De Sanctis. La cerimonia di premiazione si terrà alle 12 nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Via Santa Maria in Via 37. Padre Paolo Benanti interverrà con una lectio magistralis sul tema "Tecnologie dal volto umano: le sfide dell'IA". Più in dettaglio la giuria della prima edizione, presieduta dal sottosegretario Barachini, è composta da Gianni Letta; Alessandra De Marco, dirigente generale per l'informazione e la comunicazione istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria; Raimondo Astarita, direttore dei rapporti istituzionali per la Fondazione Milano Cortina 2026; Maurizio Molinari, giornalista; Mario Calabresi, giornalista e scrittore; Antonio Porro, amministratore delegato del Gruppo Mondadori; Vincenzo Schettini, divulgatore scientifico; Simona Agnes, componente del Consiglio di Amministrazione Rai; Ferruccio de Bortoli, giornalista e saggista; Monica Maggioni, direttrice editoriale per l'offerta informativa della Rai, e Agnese Pini, giornalista e direttrice di testate del gruppo QN. Il Premio De Sanctis Editoria, Informazione, Creatività e Intelligenza Artificiale è promosso dalla Fondazione De Sanctis in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio della Rai, la partecipazione di Engineering in qualità di Official Partner e de Il Sole 24 Ore in qualità di Media Partner. (ANSA).