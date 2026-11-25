(ANSA) - BERLINO, 25 NOV - Nel quartiere governativo tedesco a Berlino è stato dato oggi il via al periodo natalizio: Friedrich Merz ha ricevuto, nel cortile d'onore della Cancelleria federale, un abete alto circa 13 metri proveniente dall'Alta Baviera. "Da questo momento in poi, il periodo prenatalizio è visibile sia alla Cancelleria federale che nel quartiere governativo. È una tradizione che questo albero sia qui e che, d'ora in poi, diffonda un po' di atmosfera natalizia nel cuore del quartiere governativo", ha dichiarato Merz a tal proposito. L'Associazione tedesca dei proprietari forestali (Agdw) dona ogni anno un grande albero di Natale alla Cancelleria federale, proveniente sempre da un Land diverso. Già in mattinata era stato allestito un albero di Natale davanti al Bundestag. (ANSA).