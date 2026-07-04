(ANSA) - FOGGIA, 04 LUG - "Partiamo con il sindacato di strada della Flai Cgil Puglia attraverso le brigate del lavoro per andare ad informare i lavoratori direttamente nei campi. Mettiamo in pratica quello che è l'insegnamento di Peppino Di Vittorio. Andiamo ad incontrare i lavoratori lì dove sono. Nei campi, per strada, nelle piazze per dare loro informazioni sia da un punto di vista contrattuale sia previdenziale". Lo ha detto questa mattina il segretario generale della Flai Cgil Puglia Antonio Ligorio dalla casa del popolo di borgo Mezzanone (Foggia), dove ha preso il via il programma straordinario delle Brigate del Lavoro, l'iniziativa promossa per rafforzare la presenza del sindacato nei luoghi in cui il lavoro agricolo continua a essere segnato da sfruttamento, caporalato, isolamento e negazione dei diritti. La mobilitazione interesserà progressivamente tutte le province pugliesi. "Nel 2009 - ricorda Ligorio - è stato avviato il primo sindacato di strada strutturato con la Flai nazionale. Nel corso degli anni l'attività del sindacato di strada si è articolata partendo dall'analisi del tessuto socio economico soprattutto del settore agricolo. Noi in Puglia non abbiamo una sola agricoltura. Ma tante agricolture. Bisogna sottolineare che lo sfruttamento non è solo nei confronti dei lavoratori immigrati, anche nei confronti dei lavoratori italiani, perché i caporali hanno come obiettivo di ottenere il massimo profitto sulla pelle dei lavoratori. Per poter mettere in campo le azioni di contrasto alle attività dei caporali bisogna creare una rete. Attraverso il sindacato di strada ci saranno convegni, iniziative, andremo a coinvolgere istituzioni, organizzazioni datoriali e imprese, affinché si crei quella rete per mettere in campo tutte le azioni necessarie". L'iniziativa coinvolge anche le associazioni che condividono questo percorso, a partire da Mediterranea Saving Humans, che metterà a disposizione la propria clinica mobile sanitaria, insieme a numerose realtà del volontariato e del terzo settore. (ANSA).