(ANSA) - ROMA, 02 SET - Sono iniziate le corse prova dei convogli Frecciarossa di Trenitalia in Germania e Austria, nell'ambito della fase di omologazione internazionale. Lo rende noto il gruppo Fs, annunciando che il lancio dei collegamenti fra Milano e Monaco di Baviera e Roma e Monaco di Baviera è previsto per l'estate del 2027 a seguito del completamento, con esito positivo, dell'iter di omologazione dei nuovi treni. "L'avvio delle corse prova in Germania e Austria è un passaggio verso la realizzazione di un progetto che conferma la nostra ambizione di rendere il treno il mezzo di riferimento per la mobilità europea. Grazie alla collaborazione con Deutsche Bahn e ÖBB, andiamo verso la realizzazione della 'Metropolitana d'Europa' ad Alta Velocità, mettendo a disposizione dei passeggeri un servizio capace di avvicinare territori, persone ed economie", sottolinea Gianpiero Strisciuglio, a.d di Fs. (ANSA).