(ANSA) - ASHEVILLE, AUG 31 - Prendono il via ad Asheville, in North Carolina, i lavori del G20 Finanze sotto la presidenza americana, nel mezzo delle pressioni Usa per far aumentare la pressione economica sull'Iran, poche ore dopo un nuovo attacco militare reciproco. L'atteso incontro tra i ministri delle Finanze e i governatori delle Banche centrali del G20, le principali economie sviluppate ed emergenti, si tiene tra le Blue Ridge Mountains, in un contesto di inasprimento delle barriere commerciali voluto dal presidente Donald Trump e di dubbi sulla capacità del gruppo di continuare a collaborare per affrontare le grandi sfide economiche. Tra i temi di spicco c'è il nodo Cina: il segretario al Tesoro Scott Bessent ha chiamato i partner ad alzare barriere contro l'export di Pechino il cui surplus commerciale di 1.200 miliardi di dollari è "insostenibile per il mondo". (ANSA).