(ANSA) - TRIESTE, 09 OTT - Va al team tedesco MW il primo premio della sesta edizione del Marina militare Nastro Rosa veloce 2026 - il Giro dell'Italia a vela, che si è concluso dopo una navigazione d'altura non stop di 1.560 miglia in direzione ovest-est da Genova a Trieste. Secondo classificato l'equipaggio francese Caracole Rorc, che si è aggiudicato anche il premio Repubbliche Marinare, per aver ottenuto il miglior tempo complessivo al passaggio dei gate di Pisa, Amalfi e Venezia. Chiude il podio il team inglese Red Dragon al terzo. Quarto posto per Fati Group, primo equipaggio italiano in classifica. Le premiazioni si sono tenute oggi a Trieste in occasione della 58/a Barcolana e della sosta di Nave Amerigo Vespucci di rientro dal Tour Mondiale Vespucci- Campagna in Nord America. Il Marina militare Nastro Rosa veloce è un'iniziativa del ministero della Difesa, della Marina militare e di Difesa Servizi, realizzata in collaborazione con Ssi Sports & Events, con la partnership istituzionale del ministro per lo Sport e i Giovani e del ministero del Turismo, Valore Paese Italia, Regione Liguria e Comune di Genova. Alla regata, partita da Genova il 25 settembre, hanno partecipato 10 equipaggi e 20 atleti provenienti da Italia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania, che hanno affrontato oltre 300 ore di navigazione d'altura, con condizioni di vento e di correnti a tratti impegnative. "Con oltre 1.500 miglia nautiche non stop fino a Trieste - ha sottolineato Luca Andreoli, ad di Difesa Servizi - questa si qualifica come la regata più lunga del Mediterraneo, una regata fatta con una flotta tutta uguale, con gli equipaggi che si sono dovuti qualificare per partecipare, perché sono state oltre 20 le iscrizioni provenienti da tutte le parti del mondo. I primi tre sono arrivati in un fazzoletto di mezz'ora, a dimostrazione dell'importante performance raggiunta". Ma quello "che ha vinto sicuramente è il mare italiano e la vela italiana, che in questo momento è sicuramente al centro del mondo", ha concluso. (ANSA).