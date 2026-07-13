(ANSA) - GENOVA, 13 LUG - Dopo 344 ore di navigazione d'altura, per un totale di 1.250 miglia percorse in 9 tappe, è terminato nel fine settimana a Genova il Marina Militare Nastro Rosa Tour. Ad aggiudicarsi l'edizione 2026 del Giro d'Italia a vela è stato il team dell'Aeronautica Militare composto da Giancarlo Simeoli, Niccolò Bertola e Giovanni Bannetta, che si è aggiudicato anche il Trofeo Vespucci dedicato ai team delle Forze Armate che partecipano alla regata. Al secondo posto l'equipaggio della Guardia di Finanza e, al terzo, il team inglese del Flushing Sailing Club. "Il Marina Militare Nastro Rosa Tour è molto più di una competizione velica: è un viaggio attraverso l'Italia che racconta il mare come patrimonio di identità, di valori e di futuro - commenta il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto - Eventi come questo hanno il merito di trasmettere i valori fondanti della marineria italiana, spirito di sacrificio, responsabilità, disciplina e cultura della sicurezza, e di rafforzare la consapevolezza dell'importanza del mare per il nostro Paese". "Il bilancio di questa sesta edizione è straordinariamente positivo", sottolinea Luca Andreoli, ad di Difesa Servizi che l'ha organizzato in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sport & Events, la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026, il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del Coni. "Il Tour conferma di non essere solo una piattaforma per promuovere la cultura del mare e i valori della Marina Militare e dello sport - conclude - ma anche un modo nuovo ed efficace di raccontare l'Italia". (ANSA).