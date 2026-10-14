(ANSA) - TORINO, 14 OTT - "Complessità, ⁠dall'acqua che bolle all'intelligenza artificiale": con una lectio magistralis dedicata a questo tema, il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, è stato insignito oggi della laurea honoris causa in Fisica dei Sistemi Complessi da parte dell'Università di Torino e dell'Università del Piemonte Orientale, che nel 2009 avevano dato vita al primo corso di laurea magistrale in Italia di questa disciplina. Un riconoscimento "per i suoi fondamentali contributi alla comprensione dei sistemi complessi che, facendo emergere principi universali nel comportamento dei sistemi disordinati e collettivi, hanno profondamente trasformato la fisica statistica e aperto nuove prospettive in numerosi ambiti della scienza". "La parola complesso sfugge spesso di mano a chi cerca di darle una definizione precisa", ha esordito Parisi spiegando che "quasi tutto ciò che vediamo è un sistema complesso e il sistema complesso per eccellenza sono gli esseri viventi". Per la rettrice di UniTo Cristina Prandi, la laurea magistralis conferita a uno scienziato del calibro di Parisi, "sancisce il valore dell'offerta formativa di questo corso di laurea e la celebra e per noi è un privilegio". Anche per il rettore di Upo, Menico Rizzi, "conferire questa laurea non omaggia solo la persona ma anche i contenuti della sua ricerca scientifica. E per noi è molto importante perché significa valorizzare la ricerca teorica che ha risvolti fondamentali". (ANSA).