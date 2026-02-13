(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Al via, al ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, il tavolo con i sindacati per cercare di scongiurare gli scioperi del 16 febbraio e del 7 marzo prossimi nel trasporto aereo, che coincidono con le Olimpiadi Milano Cortina. Non è presente il vicepremier e ministro Matteo Salvini, per il Mit c'è il capo di Gabinetto. Le sigle sindacali presenti sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac, Anp, Usb e Cub che ieri hanno confermato la protesta. (ANSA).