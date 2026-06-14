(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Il vertice G7 a Evian-les-Bains (Francia) vedrà il primo impiego operativo dell'Uofi, unità costituita dall'Arma dei carabinieri e dalla Gendarmeria nazionale francese. Lo scorso 11 giugno in Francia si è svolta la cerimonia di consegna dello scudetto dell'unità operativa franco-italiana a 12 ufficiali e sottufficiali delle due istituzioni che saranno impiegati nel summit internazionale. L'Uofi, la cui costituzione è stata formalizzata il 19 maggio scorso a Roma alla presenza del generale di corpo d'armata Salvatore Luongo, comandante generale dell'Arma, e del generale d'armata Hubert Bonneau, direttore generale della gendarmeria nazionale, è destinata a operare sia nell'ambito della sicurezza di grandi eventi sia nelle attività di sicurezza ordinaria su entrambi i lati della frontiera franco-italiana. L'Uofi è composta da venti gendarmi francesi - dieci appartenenti alla regione di gendarmeria Alvernia-Rodano-Alpi e altrettanti della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra - e da venti carabinieri, dieci del reggimento Piemonte di Torino e dieci del battaglione Liguria di Genova. Quello Evian-les-Bains, fa sapere l'Arma, sarà un "primo dispiegamento operativo, particolarmente significativo per l'importante cooperazione tra i Carabinieri e la Gendarmeria. Le relazioni tra le due Forze sono solide e la presenza dell'Uofi in occasione del G7 conferma ancora una volta la fiducia reciproca che unisce le due Istituzioni". (ANSA).