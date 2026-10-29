(ANSA) - TORINO, 29 OTT - Una cinquantina di persone si sono ritrovate nel pomeriggio davanti all'ingresso del Campus Luigi Einaudi, in lungo Dora Siena a Torino, per protestare contro l'occupazione del polo universitario, in corso da lunedì sera da parte di circa duecento studenti dei collettivi. I manifestanti hanno esposto cartelli con le scritte "Campus libero" e "Il diritto allo studio non si occupa". Al presidio ha partecipato anche il consigliere comunale radicale Silvio Viale. "Sono qui per solidarietà, siamo tutti d'accordo nel chiedere più borse di studio, contro la guerra, contro il carovita. Qui però è in corso una serrata, non si può chiudere un'università", ha dichiarato. Mentre i partecipanti al sit-in si alternavano al microfono per contestare l'occupazione, una cinquantina di studenti che aderiscono alla protesta all'interno del Campus hanno risposto con cori e slogan in vista dello sciopero generale di domani, tra cui "Noi la guerra non la paghiamo". (ANSA).