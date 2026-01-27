(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Al 31 dicembre 2025, il totale degli investimenti ammessi a detrazione per il Superbonus al 110% è stato di 123 miliardi e 993 milioni di euro, mentre il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione è stato di 120 miliardi e 106 milioni. Lo rende noto l'Enea con un comunicato. Gli edifici coinvolti nella misura sono stati 502.544, dei quali 139.645 condomini, 245.480 edifici unifamiliari, 117.414 Unità immobiliari indipendenti e 5 immobili A/9 aperti al pubblico. (ANSA).