(ANSA) - L'AVANA, 29 MAR - Un carico di aiuti alimentari con 15 mila tonnellate di riso proveniente dalla Cina è sbarcato ieri nel porto de L'Avana. Lo riferisce il portale CubaDebate precisando che si tratta della terza spedizione di un carico complessivo da 30 mila tonnellate annunciato dall'ambasciata cinese a Cuba nell'ambito della cooperazione bilaterale tra le due nazioni. Gli aiuti di Pechino andranno "a sostenere l'approvvigionamento alimentare del Paese" e si aggiungono alle 20 tonnellate di approvvigionamenti e attrezzature arrivati in questi giorni nell'isola con il convoglio internazionale 'Nuestra America' nel contesto di una grave crisi energetica ed economica acuita dal blocco petrolifero imposto dagli Usa. (ANSA).