(ANSA) - NEW YORK, 01 FEB - Billie Eilish ha ripreso la sua lunga serie di vittorie ai Grammy con "Wildflower" canzone dell'anno. E' la terza vittoria per la cantante dopo "Bad Guy" del 2020 e, nel 2024, per il contributo alla colonna sonora del film Barbie, "What Was I Made For?". Billie si è presentata sul palco con una spilletta 'Ice Out' assieme al fratello Finneas, che ha scritto il brano premiato. Tra gli altri candidati nella categoria c'erano due duetti — uno tra Rosé delle Blackpink e Bruno Mars, e uno tra Kendrick Lamar e Sza — oltre a brani di Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Doechii e Huntr/x, il gruppo femminile fittizio al centro del successo animato di Netflix "KPop Demon Hunters". "Nessuno è illegale in una terra rubata. Dobbiamno continuare a dire la nostra e a protestare. Le nostre voci contano", ha detto la Eilish. (ANSA).