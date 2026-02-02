(ANSA) - NEW YORK, 01 FEB - Bad Bunny contro l'Ice ai Grammy 2026: accettando il premio per il miglior album di música urbana alla il cantante portoricano che domenica prossima fara' da padrome di casa dell'half time al Super Bowl ha attaccato la stretta dell'amministrazione Trump sull'immigrazione. "Prima di ringraziare Dio, dirò una cosa: ICE fuori", ha dichiarato, tra gli applausi di approvazione delle celebrità presenti alla Crypto.com Arena di Los Angeles. "Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni. Siamo esseri umani e siamo americani", ha detto il musicista - vero nome Benito Antonio Martínez Ocasio - che canta solo in spagnolo e l'anno scorso ha evitato di fare concerto negli Usa per non esporre i suoi fan alla minaccia dei federali. (ANSA).