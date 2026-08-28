(v.'Agguato in Calabria, un morto ed un ferito...' delle 8.30) (ANSA) - CASSANO ALL'IONIO, 28 AGO - La vittima dell'agguato compiuto stamani a Lauropoli, frazione di Cassano allo Ionio, è Giuseppe Scorza, di 36 anni, ed il ferito Renato Elia. Il padre di Giuseppe Scorza, Maurizio, di 57, fu ucciso il 4 aprile 2022 insieme alla moglie, Hanane Saadi, di 38 anni, tunisina. Maurizio Scorza, già noto alle forze dell'ordine per reati di droga, fu trovato in una zona di campagna in località "Gammellona" di Castrovillari, nel portabagagli della sua Mercedes, mentre quello della moglie era sul sedile lato passeggero della vettura. I due furono uccisi con numerosi colpi di pistola calibro 9. (ANSA).