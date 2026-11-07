(ANSA) - ROMA, 07 NOV - 'Aggressione neofascista in una scuola occupata a Roma'. Questa la denuncia che circola sui social. In un video pubblicato su diverse pagine si vede un gruppo di ragazzi con abiti scuri e il volto coperto che ha assaltato nella notte l'ingresso del liceo scientifico Nomentano, attualmente occupato dagli studenti. L'episodio è stato ripreso in un video, circolato sui social e in rete, nel quale si vedono alcuni giovani lanciare oggetti contro l'entrata dell'istituto, tra cui banchi e sedia, dando calci al cancelli. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti della Digos, al lavoro per ricostruire la dinamica dell'episodio, identificare i responsabili. (ANSA).