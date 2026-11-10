(ANSA) - TORINO, 10 NOV - Sette Daspo, della durata da uno a cinque anni, sono stati emessi dal questore di Torino, Massimo Gambino, nei confronti di altrettanti tifosi juventini per un'aggressione ai danni di due spettatori stranieri durante la partita Juventus-Lazio del 18 ottobre scorso all'Allianz Stadium. L'episodio, avvenuto nel primo anello del settore Est, aveva provocato l'interruzione dell'incontro per circa due minuti. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i sette tifosi avevano occupato posti diversi da quelli assegnati. Quando i due spettatori avevano chiesto di poter prendere posto, il gruppo si era inizialmente opposto e, dopo averli fatti sedere, li aveva aggrediti. L'intervento degli steward e degli agenti della Digos aveva permesso di fermare l'aggressione e soccorrere le vittime. Per uno dei sette tifosi, già destinatario in passato di un Daspo, è stato disposto anche l'obbligo di firma presso la polizia giudiziaria per cinque anni. (ANSA).