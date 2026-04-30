(ANSA) - MILANO, 30 APR - I carabinieri hanno individuato e denunciato quattro persone accusate di aver aggredito l'altra notte a Milano un 33enne italiano, sorpreso a staccare alcuni manifesti riguardanti la commemorazione del 51mo anniversario della morte di Sergio Ramelli. I carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte hanno denunciato per lesioni e percosse 4 italiani, di età compresa tra i 35 ed i 37 anni, tutti militanti di estrema destra e con precedenti di polizia specifici. (ANSA).