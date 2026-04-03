(ANSA) - AVELLINO, 03 APR - Gli agenti della Squadra Mobile di Avellino stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire agli aggressori, tre a volto coperto armati di spranghe e bastoni, che ieri sera hanno ridotto in fin di vita Nello Malinconico, 41 anni di Monteforte Irpino, all'interno di un garage interrato di un supermercato in via Tagliamento. La vittima, che ha subito un grave trauma cranico, si trova ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale "Moscati". Nell'aprile del 2025, Malinconico venne arrestato per atti persecutori nei confronti della ex moglie e poi rimesso in libertà con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Più recentemente, il 5 marzo scorso, aveva avuto una lite sfociata in aggressione con il nuovo compagno della ex moglie. (ANSA).