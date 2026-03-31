(ANSA) - GENOVA, 31 MAR - Aggredita per strada da due ragazzine dopo un rimprovero. E' successo in corso Italia, la passeggiata a mare del quartiere Albaro di Genova, nel tardo pomeriggio. La vittima, una donna di 57 anni, è stata soccorsa dal personale della Croce bianca genovese. La cinquantasettenne, uscita da pochi minuti da lavoro, ha visto le due sputare per terra vicino alla fermata del bus. A quel punto, secondo quanto raccontato dalla stessa, le ha rimproverate. Per tutta risposta le due, una minorenne e una appena maggiorenne, l'hanno strattonata e poi dato uno schiaffo facendola cadere a terra. La signora è stata soccorsa per un trauma a un ginocchio, una ferita al naso e un sospetto trauma all'addome. E' stata trasferita in codice giallo, quello di media gravità, all'ospedale Galliera. Le due ragazzine sono state identificate dai carabinieri. Verranno denunciate se la vittima presenterà la querela. (ANSA).