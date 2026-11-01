(ANSA) - TORINO, 01 NOV - Ha aggredito all'interno dell'ospedale Martini di Torino una guardia giurata, colpendola alla testa con uno zaino, e poi ha sferrato un calcio a un'infermiera intervenuta in un secondo momento. La polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 36 anni, irregolare sul territorio nazionale, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L'arrivo degli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico ha impedito eventuali ulteriori aggressioni al personale sanitario presente. L'intervento, avvenuto nei giorni scorsi, è scattato dopo la segnalazione alla centrale operativa relativa di una persona molesta all'interno di un corridoio dell'ospedale. (ANSA).