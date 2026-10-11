(ANSA) - TORINO, 11 OTT - Un uomo di 36 anni, italiano, ha aggredito nei giorni scorsi un medico del pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Bosco di Torino ed è stato arrestato dalla polizia per lesioni a personale sanitario e socio-sanitario ed è indagato anche per interruzione di pubblico servizio ed p stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza. L'uomo stava effettuando la visita in ambulatorio quando ha iniziato a dare in escandescenza, minacciando e aggredendo il medico. Al termine degli accertamenti, in evidente stato psicofisico alterato riconducibile all'abuso di sostanze alcoliche, è stato arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'intervento è stato effettuato dagli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Nei confronti del 36enne il questore di Torino ha emesso un avviso orale con prescrizioni. (ANSA).