(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 04 APR - I carabinieri di Reggio Calabria sono intervenuti nella notte per soccorrere una donna vittima di una violenta aggressione, con l'uso di un coltello, da parte del marito. L'intervento è scattato dopo la richiesta di aiuto al Numero unico di emergenza. I militari hanno rapidamente raggiunto l'abitazione in cui si stava consumando la violenza riuscendo a fermare il marito. La donna, in evidente stato di shock, è stata subito affidata alle cure del personale sanitario e trasportata d'urgenza presso l'ospedale cittadino, dove i medici le hanno riscontrato lesioni con una prognosi di diversi giorni. L'uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nel corso degli accertamenti la vittima ha riferito anni di violenze, sia fisiche sia psicologiche, subite in silenzio in un contesto familiare segnato dalla sopraffazione e dalla paura. (ANSA).