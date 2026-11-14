(ANSA) - MONZA, 14 NOV - Ha colpito al volto la compagna incinta, strappandole ciocche di capelli e tappandole con forza la bocca per impedirle di chiedere aiuto. È con l'accusa di lesioni personali aggravate che un cittadino salvadoregno di 27 anni, domiciliato a Bovisio Masciago (Monza), è stato arrestato dai carabinieri. A chiamare il 112 è stata la donna, una connazionale di 25 anni, che nel corso dell'aggressione è riuscita ad usare il telefono. I militati sono riusciti a trovarla localizzando la sua posizione tramite il cellulare, e sono arrivati a casa della coppia. La giovane è stata trovata in camera da letto, in forte stato di agitazione. Soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata all'ospedale Niguarda di Milano, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di dieci giorni. Informata la Procura di Monza, per la 25enne sono state attivate le tutele previste dal "Codice Rosso". Dopo la convalida dell'arresto per direttissima, il giudice ha disposto per il 27enne l'allontanamento con divieto di dimora a Bovisio Masciago (Monza) e il divieto di avvicinamento a meno di mille metri dalla donna, con l'applicazione del braccialetto elettronico. (ANSA).