(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Hanno presentato un esposto alla Procura di Milano contro Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, i quattro giovani che la sera di venerdì 16 ottobre sono stati aggrediti per avergli chiesto un selfie. I dettagli dell'accaduto sono contenuti nell'esposto riportato dal quotidiano Il Gazzettino. L'aggressione all'esterno di un locale della movida milanese, dove i giovani si erano recati per festeggiare un amico in partenza per l'Australia. Due fratelli padovani di 19 e 21 anni si sono avvicinati al cantante, mentre un amico riprendeva la scena col cellulare. "Dai che altrimenti va a finire male", avrebbe esordito Fedez. I ragazzi si sono allontanati, ma Fedez avrebbe ordinato alle guardie del corpo di inseguirli per poi sferrare un pugno al volto ad uno di loro, raggiunto subito dopo da una guardia del corpo che lo ha preso a calci facendogli perdere i sensi. Sul posto è intervenuta la polizia e una ambulanza. Il 19enne svenuto è stato trasportato al Maggiore Policlinico, dove è stato dimesso con una prognosi di 4 giorni. Anche il fratello è finito al pronto soccorso e dimesso con una prognosi di tre giorni. Un paio di giorni di prognosi per gli altri due amici, che il giorno dopo si sono fatti visitare in un ospedale di Padova. I legali dei ragazzi, gli avvocati Alberto Berardi, Giuseppe Lombardino e Paolo Tabasso del foro di Padova, hanno allegato alle 12 pagine della denuncia i video in cui sarebbe immortalato Fedez con le guardie del corpo mentre pestano i ragazzi. (ANSA).