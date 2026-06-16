(ANSA) - ROSETO DEGLI ABRUZZI, 16 GIU - Il questore di Teramo, Pasquale Sorgonà, ha notificato un provvedimento di Daspo della durata di un anno nei confronti di Jacopo Borra, cestista della 'Pallacanestro Ruvo di Puglia'. Il provvedimento scaturisce dai fatti dello scorso 22 maggio a Roseto degli Abruzzi, durante il match valevole per gara 3 dei playout del campionato di serie A2 tra la Liofilchem Roseto e la compagine pugliese. Nel corso dell'incontro disputato al PalaMaggetti, Borra si era reso responsabile di una brutale aggressione ai danni di un atleta avversario: quest'ultimo, finito a terra a causa di un normale contatto di gioco, era stato colpito da lui con ripetuti e violenti pugni al volto che gli avevano causato lesioni giudicate poi guaribili in dodici giorni. L'episodio, oltre alla gravità sotto il profilo della condotta sportiva, aveva scatenato l'immediata e furiosa reazione della tifoseria locale, creando forti turbative e mettendo a rischio l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno dell'impianto rosetano, con tensioni disinnescate solo grazie all'intervento del personale delle forze di polizia. Con il provvedimento firmato dal questore, Borra potrebbe rischiare di saltare anche la prossima stagione agonistica, perchè con il Daspo per lui scatta il divieto assoluto di accedere a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale. Il Daspo riguarderà i palasport in cui si disputano manifestazioni ufficiali di pallacanestro relative ai campionati di serie A, B, Dilettanti e tutte le restanti categorie minori, estendendosi anche alle gare amichevoli e ai match della nazionale italiana. (ANSA).