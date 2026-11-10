(ANSA) - BRUXELLES, 10 NOV - Dopo i recenti attacchi ai frigoriferi dei supermercati, gli elettrodomestici o i routers domestici potrebbero essere i prossimi bersagli. Lo ha dichiarato all'Afp il responsabile della cybersicurezza dell'Ue, l'Enisa, esortando l'Europa a investire di più per contrastare le crescenti minacce informatiche. Juhan Lepassaar, direttore esecutivo dell'Enisa, non ha invece commentato l'affermazione della Francia secondo cui ci sarebbe l'Iran dietro l'attacco ai congelatori. Ma ha affermato che è noto che "attori legati allo Stato" cinesi, iraniani, nordcoreani e russi prendono di mira l'Europa. (ANSA).