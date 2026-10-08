(ANSA) - MOSCA, 08 OTT - Sono "false" le voci su un presunto secondo caso di peste nella regione siberiana russa di Irktusk. Lo afferma l'agenzia sanitaria russa Rospotrebnadzor, citata da Ria Novosti. "In merito alle false informazioni apparse sui social media riguardo a un secondo caso della malattia in una persona che ha avuto contatti con un dipendente dell'Istituto anti-peste di Irkutsk, a cui era stata precedentemente diagnosticata una polmonite, Rospotrebnadzor comunica che tali informazioni sono false", si legge in un comunicato. (ANSA).