(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Ad agosto è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento "per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive". Lo comunica l'Agenzia delle entrate in una nota nella quale sottolinea inoltre che "In riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento", "non si è registrato alcun picco. Al contrario, per entrambe le attività, si tratta di numeri assolutamente ordinari, in linea con l'anno precedente". (ANSA).