(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Alla luce delle "recenti evidenze riscontrate in ambito internazionale", l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale "rinnova l'invito a tutti i soggetti pubblici e privati che impiegano tecnologie per il mantenimento della catena del freddo, nonché sistemi di telecontrollo e supervisione industriale, ad adottare con la massima urgenza le misure di verifica e mitigazione già raccomandate". La compromissione di questi apparati, aggiunge, "può determinare l'interruzione dei processi di refrigerazione, il deterioramento di prodotti e materiali conservati fino all'indisponibilità dei servizi con possibili ripercussioni sulla continuità operativa e sulla salute delle persone". (ANSA).