(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Un "aumento delle attività ostili" è stato rilevato ad ottobre dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il report mensile del Csirt Italia - il team di risposta agli incidenti cyber - segnala 691 eventi cyber (+42% rispetto a settembre), 394 incidenti con impatto confermato (+45%), 16.593 asset potenzialmente vulnerabili (+98%). L'analisi dei flussi provenienti da malware 'infostealer' ha consentito inoltre di rilevare e notificare tempestivamente 473 account compromessi riferibili a soggetti istituzionali. L'incremento degli eventi registrato a ottobre è riconducibile principalmente ad attacchi di tipo DDoS (Distributed denial of service) di matrice hacktivista (hacker che portano avanti un'agenda politica), senza impatti significativi e da campagne di sfruttamento di vulnerabilità note in servizi e applicazioni esposti su Internet. In diversi episodi gli attacchi hanno comportato anche accessi non autorizzati ai dati e indisponibilità dei servizi, colpendo in particolare imprese dei settori tecnologico e manifatturiero, attività commerciali, studi professionali, strutture ricettive e amministrazioni locali. Il panorama delle vulnerabilità continua a espandersi: nei primi dieci mesi del 2026 ne sono state censite oltre 92mila, un'accelerazione legata anche all'impiego di modelli di Intelligenza artificiale. L'attività di prevenzione del Csirt ad ottobre ha visto, tra l'altro, l'invio di 4.057 notifiche di mitigazione tra il 12 e il 16 ottobre a protezione della catena del freddo in seguito dell'attacco che tra l'11 e il 12 ottobre ha compromesso in Francia i sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati. (ANSA).