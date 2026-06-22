(ANSA) - PADOVA, 22 GIU - Un agente di Polizia penitenziaria è stato aggredito ieri all'interno della Casa Circondariale di Padova da un detenuto, riportando alcune lesioni giudicate guaribili in otto giorni dai medici del Pronto soccorso cittadino. Lo rende noto oggi La Fns Cisl Territoriale di Padova e Rovigo. "Con l'episodio odierno - prosegue il sindacato - salgono a quattro, nel solo mese di giugno, gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria rimasti vittime di gravi aggressioni all'interno dell'istituto. Nonostante le numerose segnalazioni e le reiterate richieste formulate da questa Organizzazione Sindacale, ad oggi non risultano adottati interventi significativi a tutela del personale in servizio presso la Casa Circondariale di Padova". La Fns Cisl di Padova Rovigo chiede "con estrema fermezza l'immediato allontanamento del detenuto resosi responsabile della violenta aggressione, in conformità alle disposizioni dipartimentali previste per i casi di aggressione al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria" e "rinnova la richiesta di un urgente sfollamento della popolazione detenuta presente presso la Casa Circondariale di Padova, al fine di ripristinare adeguate condizioni di sicurezza, legalità e vivibilità lavorativa per il personale e per l'intero istituto". (ANSA).