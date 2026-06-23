(ANSA) - MILANO, 23 GIU - La Procura di Milano esclude, dai primi accertamenti, che ci sia stato uno speronamento durante l'inseguimento di ieri sera tra la moto guidata da Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale poi caduto e morto, e un'auto con a bordo due giovani albanesi che non si sarebbe fermata all'alt. La pm Francesca Crupi, titolare dell'inchiesta, anche attraverso le immagini delle telecamere, sta raccogliendo elementi per poi valutare un eventuale provvedimento di fermo. Il suv e la moto sono ora sotto sequestro. (ANSA).