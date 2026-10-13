(ANSA) - MILANO, 13 OTT - "Nessuno di noi ha chiesto il congresso, quindi non è un problema che ci poniamo particolarmente". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione di Eicma a Palazzo Lombardia, replicando a chi chiedeva se con queste modalità il congresso della Lega del 24-25 ottobre perde di significato. I 'nordisti' al congresso porteranno avanti le loro istanze? "Può darsi, adesso vediamo, non abbiamo ancora deciso niente" ha aggiunto Fontana, sottolineando però che l'idea di fare un'associazione del Nord "va avanti". (ANSA).