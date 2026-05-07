(ANSA) - VENEZIA, 07 MAG - Affluenza record alla vernice della Biennale Arte di Venezia. Lunghe code anche nel terzo giorno di pre-apertura su invito, dal 5 all'8 maggio, dei Padiglioni ai Giardini e all'Arsenale. Le file, che in alcuni momenti sono arrivate anche fino al canale o addirittura fino alla Laguna, oscillano tra la mezz'ora e un'ora e mezzo di attesa per entrare a seconda dei momenti della giornata, con maggiore concentrazione all'Arsenale dove nel primo pomeriggio si è visto anche il direttore della creatività contemporanea del ministero della Cultura, Angelo Piero Cappello, che ha coordinato da Roma la squadra di ispettori arrivati a Ca' Giustinian il 29 aprile. La vernice è riservata a oltre 4mila giornalisti, di cui 1.200 italiani, e agli addetti ai lavori. Gli appelli ai boicottaggi contro la presenza di Russia e Israele non hanno fermato gli accreditati. Finora non sono stati forniti dati ufficiali dalla Biennale di Venezia, ma l'aumento di affluenza sembra piuttosto significativo. Le stime che circolano parlano già di 16mila ingressi. (ANSA).