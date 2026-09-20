(ANSA) - ORVIETO, 20 SET - "È una stupidaggine. Sento che anche Polonia e Repubblica Ceca temono che AfD voglia riprendere dei territori appartenuti alla Germania. Ma quello è il passato. Tra l'altro il Sudtirolo era austriaco, non tedesco". Lo ha detto l'eurodeputato di Alternative fuer Deutschland, Marc Jongen, dal palco del Forum dell'Indipendenza italiana a Orvieto, rispondendo a una domanda sulle presunte mire territoriali dell'ultradestra tedesca sul Sudtirolo. Il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, in un'intervista al Corriere della Sera, ha sottolineato che l'AfD "sostiene e promuove la secessione del Sudtirolo dall'Italia". (ANSA).