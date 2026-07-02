VENEZIA. È atterrato alle 19.15 di giovedì 2 luglio all'aeroporto Marco Polo il primo volo diretto Air China proveniente da Pechino. L'Airbus A330-200, con circa 200 passeggeri a bordo, ha inaugurato ufficialmente il nuovo collegamento tra la capitale cinese e Venezia ed è stato accolto dal tradizionale getto d'acqua dei Vigili del Fuoco, riservato agli eventi più significativi per uno scalo.

Ad attendere l'aereo c'erano i vertici del Gruppo SAVE, i rappresentanti di Air China, le autorità italiane e cinesi e i rappresentanti delle istituzioni locali. Il nuovo collegamento nasce dopo mesi di lavoro tra la compagnia aerea e il gestore aeroportuale, con il sostegno dei governi dei due Paesi.

La rotta punta a rafforzare i collegamenti tra il Nord Est e la Cina, sia per chi viaggia per lavoro sia per il turismo. Secondo i dati richiamati da SAVE, il Nord Est genera circa il 13% dell'intersambio commerciale tra Italia e Cina, per un valore di circa 10 miliardi di euro all'anno. Il volo potrà inoltre sostenere il traffico cargo e rendere più semplici gli spostamenti delle imprese.

Anche il turismo rappresenta uno dei principali obiettivi del nuovo collegamento. Il Nord Est è infatti una delle aree italiane più visitate dai turisti cinesi, attratti soprattutto da Venezia, Verona e dalle Dolomiti. La rotta faciliterà inoltre i ricongiungimenti familiari della comunità cinese residente nel territorio, che conta circa 70 mila persone.

Air China, compagnia di bandiera della Cina e membro di Star Alliance, opera con una flotta di 964 aeromobili e collega oltre 1.100 destinazioni in più di 190 Paesi e regioni attraverso la propria rete internazionale. Con Venezia salgono a tre gli aeroporti italiani serviti direttamente dalla compagnia, dopo Roma e Milano.

«È una grande emozione accogliere a Venezia il primo volo da Pechino di Air China», ha dichiarato il presidente del Gruppo SAVE, Enrico Marchi, evidenziando come il nuovo collegamento rafforzi le relazioni economiche e culturali tra Italia e Cina. Dello stesso tenore il commento del direttore generale di Air China Europa, Wu Feng, che ha definito la nuova rotta «un importante traguardo» per la cooperazione tra i due Paesi e per l'espansione del network della compagnia in Italia.