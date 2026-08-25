(ANSA) - MONZA, 25 AGO - Si terranno sabato prossimo, alle ore 15 nella Basilica di San Giuseppe a Seregno (Monza), i funerali di Elena Sala, 58 anni, del marito Massimo Angelucci, 58 anni, e del figlio Lorenzo, 24 anni, morti lo scorso primo agosto nel tragico incidente aereo che ha sconvolto il Perù, costato la vita anche alla famiglia amica dei Gianturco di Monza. "La lunga attesa per il rimpatrio delle salme ha dilatato questi giorni di dolore - ha dichiarato il sindaco Alberto Rossi - La città è vicina ai familiari di Elena, Massimo e Lorenzo Angelucci ed anche alla famiglia Gianturco, che degli Angelucci ha condiviso il tragico destino, e rinnoverà questa vicinanza anche nel giorno delle esequie, con una partecipazione accorata e non formale". Per la giornata delle celebrazioni il primo cittadino ha disposto il lutto cittadino per interpretare il diffuso sentimento di cordoglio dell'intera comunità. Sabato le bandiere sugli edifici comunali saranno a mezz'asta, e l'Amministrazione Comunale presenzierà in forma ufficiale alla cerimonia solenne. (ANSA).