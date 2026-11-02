MANTOVA. È morta a 73 anni Nadia Santini, chef del ristorante Dal Pescatore di Runate, a Canneto sull’Oglio, in provincia di Mantova, insignito delle tre stelle Michelin dal 1996. A darne notizia è stata la famiglia attraverso la pagina Instagram del locale.

Nel messaggio i familiari raccontano che Nadia si è spenta serenamente, circondata dagli affetti più cari, e la ringraziano per aver trasmesso loro sensibilità ed empatia, insieme al rigore morale, all’etica del lavoro e alla semplicità. «Grazie Nadia, grazie mamma», è il saluto finale.

Santini è stata la prima chef donna italiana a ottenere il massimo riconoscimento della Guida Michelin. Nel 2013 aveva ricevuto il premio Veuve Clicquot World’s Best Female Chef, che l’aveva consacrata come migliore chef donna al mondo.

Originaria di San Pietro Mussolino, nel Vicentino, è stata ricordata anche dal presidente del Veneto Alberto Stefani, che ha espresso il proprio cordoglio.

Lascia il marito Antonio e i figli Giovanni e Alberto.