(ANSA) - BERLINO, 09 APR - Da 'Operazione San Gennaro' con Nino Manfredi a 'Milano calibro 9' di Fernando Di Leo, dal 'Tamburo di latta' a 'Io la conoscevo bene'. E' morto a 95 anni nel suo appartamento a Parigi il profilico e versatile attore tedesco Mario Adorf, protagonista di oltre 200 film. Ne ha dato conferma la Dpa, che cita il manager Michael Stark. Era nato a Zurigo, figlio di madre tedesca e padre italiano l'8 settembre 1930. Si era recentemente ammalato, secondo quanto ha riferito la moglie. (ANSA).